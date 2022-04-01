В США заявили о мрачном будущем доллара и неожиданной перспективе рубля

Санкции США, вводимые на протяжении многих лет в отношении других стран мира, негативно влияют на доллар. Об этом заявил преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик в интервью RT. По его словам, в результате ограничений государства вынуждены переходить в международных расчётах на другие валюты, что лишает доллар перспектив на мировом рынке.

Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах, — сказал Ковалик.

Он также отметил, что рубль, в отличие от доллара, обеспечен золотом, это должно усилить значение российского денежного знака. При этом роль доллара будет всё больше снижаться, убеждён эксперт.

В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, всё меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьёзные долги, — заявил он.

За неделю курс доллара снизился на 12,05 рубля и составил 83,95 рубля.

Ранее экономист Александр Разуваев рассказал о том, каким будет курс доллара в России в ближайшее время. По его мнению, до 60 рублей валюта не дойдёт, так как в этом случае уже могут возникнуть проблемы у бюджета. 1 апреля курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Разуваев отметил, что процесс укрепления рубля близок к завершению. Он предположил, что в скором времени доллар будет в районе 79 рублей.

В то же время, главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов заявил, что укрепление рубля, которое происходит в последние дни, не является предельным и может продолжиться в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также на операции с ней. По его мнению, в описанных условиях доллар может стоить и 50, и даже 30 рублей. При этом он подчеркнул, что чрезмерно дешёвый рубль также не очень выгоден российскому бюджету.