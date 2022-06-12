В США рассказали о будущем Запада, если рубль продолжит укрепляться NI: продолжение укрепления рубля приведёт к финансовым потерям Запада

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Продолжение укрепления курса рубля приведёт к дополнительным затратам стран Запада на покупку энергоресурсов в РФ. Такое мнение высказал в колонке для издания National Interest Аксель де Верну. Он отметил, что решение президента РФ Владимира Путина принимать оплату за газ в национальной валюте позволило рублю значительно усилить свои позиции. При этом большинству стран Запада не оставалось ничего другого, кроме как согласиться с предложенными условиями.

Бремя, которое свалилось на плечи Запада, вынужденного согласиться с системой Путина, будет становиться всё более болезненным. Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придётся нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов, — написал де Верну.

По его мнению, всё это может способствовать повышению спроса на российскую валюту в мире, что также продемонстрирует неэффективность санкций Запада.

Курс рубля начал активно падать с началом спецоперации России на Украине в конце февраля текущего года. Исторического максимума он достиг 10 марта, когда достиг показателей 121,53 за доллар и 132,42 за евро. До начала спецоперации курс российской валюты находился на уровне 80 и 90 рублей за доллар и евро, соответственно. В дальнейшем после действий Центробанка рубль стал укрепляться, и в результате 25 мая его курс составил 55,8 за доллар и 57,1 за евро — минимальные показатели с февраля 2018 года и мая 2015 года.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа по новой схеме, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть счета в евро в Газпромбанке и рублёвые счета в нем же. Оплата за газ будет идти в евро, затем они банком конвертируются в рубли, переводятся банком же на рублевый счет, с которого поступят «Газпрому» за поставки сырья.