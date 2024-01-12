Bloomberg: Россия готовится защищать свои активы через суд

Россия готовится к юридическим процедурам, чтобы помешать попыткам США и других западных стран изъять свои замороженные активы в размере $300 млрд, пишет агентство Bloomberg. Отмечается, что российский Центробанк близок к соглашению с международными юридическими фирмами о защите своих интересов в суде.

Российская сторона собирает экспертные заключения, касающиеся подобных прецедентов в других странах и особенностей соответствующего законодательства за рубежом. Как отмечается, чиновники в Москве пришли к выводу, что конфискация заблокированных российских активов представляется маловероятной.

Ранее Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена готова поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов. Предполагается, что глава государства пойдет на этот шаг из-за блокировки очередного пакета помощи в Конгрессе США.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что воровство стало визитной карточкой англосаксов. По ее словам, Вашингтон и Лондон промышляют этим десятилетиями, только раньше это называлось «пиратством».

Изъятие активов повлечет за собой глубокие последствия, также заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, к настоящему моменту Москва не получила каких-либо уведомлений от Вашингтона по этому поводу.