В США признали, что БРИКС «оставил Запад позади» в росте экономик Bloomberg: БРИКС опережает G7 по вкладу в экономический рост в мире

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Экономики стран БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР), опережают G7 по вкладу в экономический рост в мире и к 2028 году обеспечат почти 35% мирового роста экономики, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ). На графике «Оставляя Запад позади?» указано, что в 2020 году вклад стран группы и G7 в глобальный экономический рост оказался на одном уровне, после чего западные показатели снижаются.

Ожидается, что в 2023 году БРИКС обеспечит 32,1% роста, а «Большая семерка» — 29,9%. К 2028 году прогнозируется, что показатели вырастут до 33,6% и 27,8% соответственно.

Отмечается, что основной вклад в мировую экономику вносит Китай. В период с 2023 по 2028 год его доля составит 22,6% от общемирового. Следом идет Индия — ее показатель 12,9%. На третьем месте стоят США — 11,3%. Остальные страны G7 и БРИКС вносят менее 4%.

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что в саммите организации, предположительно, примут личное участие лидеры всех входящих в нее стран, включая президента России Владимира Путина. Суклал добавил, что приглашение российскому лидеру направил президент ЮАР Сирил Рамофоса, в ответ Путин его поблагодарил.