В США предупредили о крахе экономики из-за политики Байдена

Экономика США может обрушиться, если действующая администрация во главе с президентом Джо Байденом продолжит нынешнюю политику «закачивания» денег. За крахом экономики может последовать социальная и политическая нестабильность, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.

Он отметил, что «всё резко подорожало» из-за ослабления американской валюты и образования «беспрецедентного пузыря активов».

Именно так и бывает, когда закачиваешь в экономику слишком много денег. Деньги начинают дешеветь, — сказал Карлсон.

Ведущий добавил, что вместе с ценами растут и налоги, это вынуждает людей экономить и отказываться от покупок. Он подчеркнул, что «это очень пугающая тенденция», поскольку, когда люди перестают покупать, наступает крах. По словам Карлсона, в Вашингтоне понимают грозящую опасность, но не принимают мер для исправления ситуации, которая «по определению» не может длиться вечно.

Если экономика рухнет, собьются все настройки, не только экономические. Возможна настоящая социальная и политическая нестабильность, — предупредил он.

Ранее в похожем ключе высказался публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур. Он заявил, что инфляция в США достигла рекордных показателей из-за неконтролируемого правительства, а не по вине президента России Владимира Путина, как утверждают в Белом доме.