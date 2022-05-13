В США предрекли закат нефтедоллара из-за политики Байдена American Thinker: политика Байдена может привести к закату нефтедоллара

Джо Байден / Фото Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политика президента США Джо Байдена заставляет беспокоиться о возможной судьбе нефтедоллара, заявила обозреватель американского издания American Thinker Дарлин Казелла. По её словам, желание Китая покупать нефть за юани может ослабить господство доллара на мировом нефтяном рынке. Этому также способствует требование России оплачивать поставки газа в рублях и продажа ею нефти в Индию и Турцию с расчётами в местной валюте.

Продвигая свою валюту вместе с ОПЕК и во многих частях мира, Китай и Евразийский экономический союз договорились сформировать независимую валютную систему. Участниками системы станут Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения, — говорится в статье.

Кроме того, при Байдене у США испортились отношения с Саудовской Аравией, которая занимает первое место в мире по объёмам нефтедобычи. Советники американского президента говорят о возможности его визита в Саудовскую Аравию, призванного наладить отношения и уговорить королевство добывать больше нефти. Сами же США перестали обеспечивать себя нефтью в первый год правления Байдена. Сокращение предложения нефти и увеличение спроса подтолкнули цены на нефть к астрономическим максимумам, говорится в публикации.

Ранее научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин заявил, что появление так называемого газового рубля вследствие антироссийских санкций может означать переломный момент для международной валютной системы, хотя «газовый рубль» не эквивалентен нефтедоллару. По его словам, существующая ныне международная расчётно-резервная система неизбежно претерпит серьёзные изменения и на первый план выйдут «более выгодные и удобные системы расчётов».