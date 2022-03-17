В США предложили отказаться от российского урана

Американские сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана. По словам одного из авторов предложения Джона Баррасо, США не должны ограничиваться запретом на поставки нефти. Он добавил, что в перспективе следует отказаться от российского импорта в целом, сообщает «Интерфакс».

Настало время навсегда убрать все российские энергоресурсы с американского рынка, — заявил Баррассо.

По его словам, данный шаг повысит энергобезопасность США. Он отметил, что в качестве альтернативы можно увеличить добычу урана в штате Вайоминг.

Палата представителей США ранее одобрила законопроект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В случае принятия закона сенатом Вашингтон сможет устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией. Законопроект предусматривает аналогичные меры в отношении Белоруссии.

Отмечается, что решение американских политиков связано с действиями России на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американский президент Джо Байден заявит руководству КНР, что Вашингтон предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине. При этом глава внешнеполитического ведомства не назвал меры, которые могут быть предприняты.