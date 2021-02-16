В США по-прежнему считают «Северный поток — 2» плохой сделкой

https://static.news.ru/photo/e8025178-7089-11eb-8e89-96000091f725_660.jpg Фото: J.Koehler via imago-images.de/Global Look Press

Позиция администрации США по проекту «Северный поток — 2» не изменилась: это плохая сделка. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Таким образом она ответила на вопрос, заданный на брифинге, не рассматривает ли Белый дом возможность исключения из санкций за строительство путепровода.

Наша позиция по «Северному потоку — 2» была ясной и остаётся неизменной. Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями и потому что это идёт вразрез с собственными, провозглашёнными Европой целями в сфере энергетики и безопасности, — цитирует Псаки РИА Новости.

Она добавила, что если действия по завершению строительства или проведению сертификации газопровода будут продолжаться, США задумаются о применении санкций. Вашингтон займётся этим в сотрудничестве с союзниками и партнёрами.

Важно понимать, что санкции — это только один из многих важных инструментов обеспечения энергобезопасности, — сообщила Псаки.

Ранее стали известны подробности переговоров между Германией и США по снятию санкций с проекта «Северный поток — 2». Обсуждение проходит на уровне министерств двух стран. Как сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, их исход предсказать пока затруднительно. По его словам, является вероятным сценарий, предложенный немецким Минфином в августе прошлого года. ФРГ предлагала выделить €1 млрд для строительства на территории Германии двух терминалов для американского сжиженного газа.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Несмотря на то что в 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что отношение властей Германии к проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним независимо от внешнеполитических обстоятельств, писал NEWS.ru.