В США отметили устойчивое восстановление рубля на фоне санкций

Радиостанция NPR опубликовала статью, в которой говорится, что российский рубль демонстрирует устойчивое и стремительное восстановление. В марте он стал самой динамичной валютой в мире, и это несмотря на то, что антироссийские санкции продолжают действовать, отмечается в публикации.

В начале марта курс российской валюты на торгах упал на 40% до 139 рублей за доллар из-за событий на Украине. Но уже в середине марта рубль показал значительное восстановление.

На момент написания статьи он торговался на уровне 84 за доллар, то есть вернулся туда, где он был на момент начала спецоперации. И это не кратковременное восстановление. Это стремительное и устойчивое восстановление, которое сделало рубль самой динамичной валютой в мире в марте, — отмечает автор статьи.

Особо отмечается, что при этих показателях все антироссийские санкции продолжают действовать, а некоторые «были ужесточены». В публикации указывается на несколько факторов «данного восстановления». Во-первых, продолжающаяся продажа российского газа является «огромной дырой» в санкциях, которые введены коалицией стран — союзников США. Несколько стран в Европе продолжают покупать российский газ, так как сильно зависимы от него, отмечает автор публикации. Альтернативных поставщиков, которые могут удовлетворить спрос, недостаточно.

Добавьте к этому рост цен на нефть и природный газ и устойчивость торговых отношений России с другими крупными экономиками, такими как Китай и Индия, и в итоге мы получим устойчивый приток иностранной валюты в Россию. Это ослабило опасения, что Россия может стать неплатёжеспособной, и способствовало укреплению рубля, — аргументирует автор американского издания.

Вторая «дыра в санкциях» — это позволение России проводить выплаты в долларах по её суверенному долгу. А самым «большим фактором», оказавшим влияние на устойчивость рубля, издание называет ход президента Владимира Путина в виде перехода в расчётах за газ на российские рубли.

И если российскому президенту удастся заставить недружественные страны платить за газ в рублях, то им придётся «пойти и купить их», отмечается в статье. Это при ведёт к тому, что спрос на российскую валюту значительно возрастёт, стоимость рубля повысится — и именно ожидание такого поворота событий способствует повышению рыночной стоимости рубля, резюмирует автор публикации.

Ранее Минфин и Центробанк заявили о проработке новых способов расчётов по выплатам внешним и российским кредиторам. Для разработки альтернативных механизмов расчётов по еврооблигациям привлечены также другие участники финансового рынка.