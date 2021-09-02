В США осудили Байдена за отмену санкций против «Северного потока-2»



Член палаты представителей США Роберт Латта вместе и его коллеги в тексте составленной ими резолюции осудили главу государства Джо Байдена за отмену санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает RT.

Указы президента США Байдена, ограничивающие производительность американских энергетических компаний в сфере нефтегазовой промышленности, ставят под угрозу цель государства по обеспечению своего энергетического будущего, — говорится в официальном документе.

Они выступили против отмены ранее введённых санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и «союзника президента России Владимира Путина», её управляющего директора Маттиаса Варнига. Также члены палаты представителей выразили недовольство введённым Байденом мораторием на аренду земель на границе США и Канады, подходящих для разработки газовых и нефтяных месторождений.

Ранее жители Германии были возмущены высказываниями Украины и США в отношении «Северного потока-2»: власти обоих государств назвали российский газопровод «угрозой энергетической безопасности».