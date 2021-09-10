В США объяснили план действий против «Северного потока — 2»

Американские и германские власти найдут способы противодействовать проекту «Северный поток — 2». Это произойдёт, если Россия будет использовать его в качестве оружия, сообщает украинское издание «Главред».

Американский дипломат Курт Волкер заявил , что сейчас США пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами. По его словам, тот факт, что России позволили построить трубопровод без новых санкций, объясняется исключительно финансовыми выгодами.

Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине, — добавил Волкер, пригрозив Москве «серьёзными» последствиями в случае угроз.

В Москве неоднократно объясняли, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом. Россия готова продолжать транзит газа и через Украину, но это зависит от многих факторов, включая объёмы будущих европейских закупок.

Ранее старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн заявил, что американская сторона будет сдерживать запуск газопровода «Северный поток — 2», несмотря на завершение его строительства.

Он заметил, что усилия США по сдерживанию запуска газопровода дали свои усилия. По его словам, проект беспокоит Штаты не самими поставками газа, а усилением политического влияния России в Европе и в мире.