Власти США назвали сроки, когда в стране закончатся деньги

Денежные резервы американской администрации могут закончиться уже в октябре этого года. Министр финансов США Джанет Йеллен призвала конгресс срочно увеличить лимит госдолга. Она предупредила, что страна впервые в истории может не выполнить свои обязательства, сообщает РИА Новости.

По её словам, затягивание вопроса может нанести серьёзный ущерб потребительскому и деловому доверию, увеличить стоимость краткосрочных заимствований и пагубно сказаться на кредитном рейтинге США. Йеллен считает, что экономике Штатов и глобальным финансовым рынкам может быть нанесён «непоправимый ущерб».

Со всем уважением я призываю конгресс безотлагательно действовать, чтобы защитить полное доверие и уважение к США, — сказала она.

Ранее сообщалось, что государственный долг США в 2021 финансовом году может впервые со времён Второй мировой войны превысить объём ВВП страны. В связи с огромными расходами в бюджете в новом финансовом году, который начнётся в октябре, американский госдолг будет равен 100% ВВП или превысит его, следует из оценок Бюджетного управления Конгресса США. Ожидается, что в текущем году госдолг составит около 98% ВВП.