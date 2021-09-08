Власти США назвали сроки, когда в стране закончатся деньги

Денежные резервы американской администрации могут закончиться уже в октябре этого года. Министр финансов США Джанет Йеллен призвала конгресс срочно увеличить лимит госдолга. Она предупредила, что страна впервые в истории может не выполнить свои обязательства, сообщает РИА Новости.
По её словам, затягивание вопроса может
Со всем уважением я призываю конгресс безотлагательно действовать, чтобы защитить полное доверие и уважение к США, — сказала она.
Ранее сообщалось, что государственный долг США в 2021 финансовом году может впервые со времён Второй мировой войны превысить объём ВВП страны. В связи с огромными расходами в бюджете в новом финансовом году, который начнётся в октябре, американский госдолг будет равен 100% ВВП или превысит его, следует из оценок Бюджетного управления Конгресса США. Ожидается, что в текущем году госдолг составит около 98% ВВП.