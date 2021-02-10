В США на восстановление рынка труда отвели несколько лет

https://static.news.ru/photo/f649d00c-6be9-11eb-98aa-96000091f725_660.jpg Фото: Zou Zheng/XinHua/Global Look Press

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что возвращение рынка труда на уровень, достигнутый в начале января 2020 года, займёт несколько лет. По его словам, падение по некоторым показателям оказалось не столь значительным, как ожидалось в начале пандемии.

Длительное отсутствие работы может причинить серьёзный ущерб жизни человека, одновременно разрушая экономический потенциал страны. Как показывает прошлый опыт, восстановление может занять годы, — цитирует Пауэлла ТАСС.

Председатель ФРС отметил: в январе 2021 года сокращение уровня безработицы достигло 6,3%, что по сравнению с 14,8% в апреле 2020 года, когда количество людей, потерявших работу, достигло максимума за весь период пандемии, значительно лучший, но всё ещё высокий показатель. До пандемии в США он составлял 3,5%. Пауэлл добавил, что выход на данный уровень станет целью долгосрочной монетарной политики ФРС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский экономист, преподаватель в Йельской школе менеджмента Стивен Роуч заявил: он по-прежнему уверен в ослаблении валюты США. Эксперт отметил, что видит три основные причины для обвала доллара — резкое увеличение дефицита текущих платежей бюджета США, рост котировок евро и политика ФРС.