В США и Европе анонсировали новые санкции против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила введение санкций против России уже на этой неделе. Одновременно с этим и Евросоюз планирует усилить антироссийские санкции, заявили в МИД Франции. Новый пакет мер будет направлен против экспорта российских энергоресурсов.

Санкции против России могут последовать, — ответила Псаки на вопрос журналистов.

В свою очередь Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что ЕС в ближайшие дни планирует усилить режим санкций против России.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ранее, что западные страны де-факто развязали против России экономическую войну, однако задушить экономику страны и изолировать её с помощью санкционного давления не получится, заявил на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию. По его мнению, на Россию оказывают беспрецедентное давление, страна фактически находится «на особом положении».

Ранее руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России может затронуть банковскую и нефтяную сферы. Особенно негативно, по его мнению, они способны сказаться на Сбербанке и ВТБ, чья «фундаментальная привлекательность» и так не на высоте.