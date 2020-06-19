В «СР» подсчитали, сколько богачи должны бюджету России

https://static.news.ru/photo/29cbd9e6-b22e-11ea-abe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фракция «Справедливая Россия» предложила свой «более гуманный» для среднего класса вариант налогообложения. По словам её лидера Сергея Миронова, повышенное налогообложение должно распространяться на очень небольшую группу людей — чуть более 20-ти тысяч человек.

По его подсчётам, сумма доходов этой группы превышает четыре триллиона рублей, и благодаря повышению НДФЛ в бюджет дополнительно поступит около 450 млрд рублей.

В законопроекте предлагается для граждан с доходами до 24 млн рублей в год сделать ставку НДФЛ в размере 13%, для граждан с доходами свыше 24 млн, но не более 100 млн — 15%, на доход свыше 100 млн, но не более 250 млн — 17% и для граждан с доходами свыше 250 млн — 18%, сообщили в пресс-центре Сергея Миронова.

Как отметил Миронов, цель законопроекта — не только сократить разрыв между доходами граждан, но и стимулировать богатых россиян на льготных условиях вкладывать средства в развитие предприятий, которые им принадлежат.

Согласитесь, для людей с большими деньгами это может стать гораздо интереснее, чем банальный вывод денег в оффшоры, — отметил он.

При этом, по словам лидера фракции, предлагаемые условия весьма лояльные, по сравнению с подавляющим большинством развитых и развивающихся стран. В частности, во Франции доходы, превышающие 1 млн евро в год, облагаются налогом по ставке 75%.

Второй законопроект, который «СР» внесла в правительство, вводит понятие «социальной доплаты до прожиточного минимума трудоспособного населения». Такую доплату должны получать люди с доходом ниже прожиточного минимума, таких в стране порядка 5 млн человек.

Чтобы кардинально не менять налоговую систему, люди с крайне низкими доходами сначала налог заплатят, но потом они смогут подать заявку на получение «социальной доплаты». Она будет равняться сумме уплаченного налога. Таким образом, государство вернёт людям деньги, которые они потратят на НДФЛ, — сказал Миронов.

Вопрос введения в России прогрессивной шкалы подоходного налога обсуждается не впервые. В кабмине идея повысить ставку НДФЛ для состоятельных граждан витает с 2018 года, тогда речь шла о тех, кто зарабатывает от 7–10 млн рублей в год.

Одно из последних публичных предложений в этой сфере прозвучало в начале марта 2020 года, незадолго до введения масштабных ограничений из-за коронавируса и на старте финансового кризиса. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что в России надо ввести прогрессивный подоходный налог для людей с очень высокими заработками и поднять НДФЛ для богатых до 20–25%. Состоятельными он предложил считать тех, кто зарабатывает от 500 тысяч рублей в месяц.

О том, что в правительстве и администрации президента вернулись к обсуждению этой темы, СМИ сообщили в середине июня. По имеющимся данным, сейчас идёт обсуждение идеи поднять сбор с 13% до 15%. Обеспеченность, как предполагается, будет начинаться от планки в 2-3 млн рублей в год.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году депутаты Госдумы отклонили сразу два законопроекта об увеличении ставки НДФЛ для обеспеченных россиян. Фракция «Справедливая Россия» предлагала поднять подоходный налог до 18% для тех, кто в год зарабатывает более 24 млн рублей, а КПРФ считала правильным снизить налоговую нагрузку на людей с доходом менее 100 тысяч рублей до 5%, а с остальных взимать по повышенной ставке.

Сейчас в России действует так называемая плоская шкала НДФЛ в 13%.