В МГУ оценили способность ЕС заставить «Газпром» продавать газ в Европу

Европейцы могут бороться с «Северным потоком — 2» при помощи газовой директивы, однако они не способны заставить компанию «Газпром» продавать топливо в Европу, рассказал «Экономике Сегодня» заведующий кафедрой международного права МГУ Алексей Исполинов. Он подчеркнул, что на европейском биржевом рынке всё зависит от желания продавца торговать газом через эту площадку.

Никто не может заставить «Газпром» или другого внешнего игрока продавать газ на европейском споте. Собственные структуры европейцы заставить могут, они так давно и поступили. Раньше в каждой стране ЕС был свой «Газпром» и своё «РАО ЕЭС», а также система долгосрочных контрактов (25-30 лет). ЕС это порушил, обязав энергокомпании продавать сырьё в короткую, — пояснил Исполинов.

Он напомнил, что предыдущее антимонопольное разбирательство было связано с разными ценам в странах. Теперь же, продолжил эксперт, европейцы делают отсылку к объёму спотовых продаж: по словам Исполинова, они вовсе необязательны и реализуются по схеме «здесь и сейчас».

Где цены выше, туда «Газпром» и поставляет газ. Европейцы подозревают «Газпром», что компания придерживает поставки для того, чтобы добиться высоких цен и продать меньше сырья, но подороже, это и стало основанием для жалобы Польши в Еврокомиссии, — резюмировал он.

Ранее эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер заявили, что зависимость Германии от «Газпрома» может вырасти из-за проблем с добычей газа в Нидерландах. Это произойдёт, если в соседней стране перестанут использовать своё самое важное месторождение.