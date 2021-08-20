В Союзе виноделов назвали преждевременным прогноз по росту цен на виноград

В Союзе виноградарей и виноделов России (СВВР) заявили, что в настоящий момент пока рано делать какие-либо прогнозы по динамике цен на виноград и вино. Об этом президент СВВР Леонид Попович сообщил РИА Новости.

По его словам, на виноградниках Краснодарского края действительно случился природный катаклизм, что очевидным образом скажется на общих объёмах урожая. Однако с точностью спрогнозировать дальнейшее развитие ценовой ситуации на внутреннем рынке специалисты смогут не раньше, чем через 10 дней.

Окончательные цифры можно будет озвучить только после завершения уборки, ближе к началу ноября. Однако, по его словам, уже сейчас становится понятно, что ситуация на внутреннем рынке складывается не лучшим образом.

Самые большие по площади российские виноградники расположены в Краснодарском крае. В последнее время там наблюдались обильные дожди, что, в свою очередь, негативным образом может сказаться на урожае ввиду его скорой уборки.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о резком подорожании винограда. Эксперты Роскачества предсказали рост цен на виноград в России как минимум на 30% в текущем сезоне. По мнению специалистов, на подобную тенденцию повлияли климатические проблемы в Краснодарском крае.