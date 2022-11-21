В Союзе производителей соков оценили ущерб от акциза на сладкие напитки Глава Союза Новиков: запуск акциза на сладкие напитки повысит цены на них на 7--25%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запуск акциза на сладкие напитки может повысить цены на них на 7–25,5%, рассказал Lenta.ru президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков. По его словам, такая мера может серьезно повлиять на индустрию и нанести ей ущерб. При этом эксперт отметил, что вклад производителей напитков в потребление сахара незначителен, а в ходе обсуждения инициативы введения акциза союз представил данные, которые подтверждали нецелесообразность данной меры.

Индустрия напитков отмечает, что в перспективе введение акциза на сахаросодержащие напитки может создать серьезные проблемы для бизнеса и потребителей <...>. По одному из сценариев, который смоделировали аналитики, прогнозируется повышение розничной цены и цены производителей на 7–25,5 %, — рассказал Новиков.

Эксперт уточнил, что индустрия производства соков и напитков обеспечивает лишь 2% вклада в потребление сахара населением. Также Новиков отметил, что запуск акциза будет неэффективен ни с точки зрения пополнения бюджета, ни с точки зрения положительного влияния на показатели здоровья населения.

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр. Подакцизными станут напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, содержащие сахар и сироп с сахаром, количество углеводов в которых составляет более пяти граммов на 100 миллилитров напитка. Объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%. При этом акцизом не будут облагаться соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе.