В Совфеде захотели пересчитать цену квадратного метра жилья

Сенатор Совета Федерации России (Совфеда РФ) Андрей Кутепов направил помощнику президента РФ Максиму Орешкину предложение по пересмотру стоимости квадратного метра жилья в стране при переселении граждан из аварийных и ветхих квартир. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время этот показатель сильно занижен . По словам сенатора, в Минстрое при расчёте затрат регионов не учитывают расходы, связанные с коэффициентом превышения площади покупаемого жилья над расселяемым.

Так, в Пензе средняя стоимость квадратного метра составляет 47139,89 рубля, в то время как рыночная — от 57 до 70 тысяч рублей. В других же субъектах России сложилась аналогичная ситуация, считает сенатор.

Ранее в Минстрое сообщили об изменениях в расчёте стоимости жилья. В ведомстве предложили считать среднюю рыночную стоимость квадратного метра по данным Росстата на первичном и вторичном рынках.