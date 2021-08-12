В Совфеде раскрыли махинации с пенсиями в НПФ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) пользовались неосведомлённостью граждан при переводе средств из одного фонда в другой, из-за чего образовались потери по накоплениям. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Законом надо устанавливать процедуры, чтобы возвращать деньги людям. Это миллиарды рублей, учитывая, что в системе накопления задействованы несколько десятков миллионов человек. За то время, пока существовал накопительный компонент, люди могли накопить примерно по 150--200 тысяч рублей, — отметил политик.

По его словам, НПФ пользовались ситуацией, когда большинство людей просто не знало о потере процентов при переводе денег из одного фонда в другой. Например, человек отправил в один НПФ свои пенсионные накопления. По договору он потеряет не саму сумму, а процент, если переведёт накопления в другой фонд. Рязанский добавил, что в игру вступали недобросовестные люди, которые агитировали перевести средства под предлогом многократного дохода. Люди давали согласие и теряли сумму накоплений. В масштабах страны этих денег оказалось очень много, сообщил сенатор.

Мало того, что людей обманывали с переводом накоплений, так ещё активно внедрялись разные мошеннические схемы. Например, средства переводились из одного фонда в другой без ведома человека. В результате граждане теряли не только проценты, но и сами накопления, рассказал Рязанский.

Ранее стало известно, что Государственная дума осенью может принять законопроект о возмещении утерянных в результате мошенничества средств клиентам негосударственных пенсионных фондов.