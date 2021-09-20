В Совфеде прокомментировали пересмотр соглашений по «Северному потоку — 2»

В Совете Федерации заявили, что высказывания о пересмотре новым правительством Германии соглашений, достигнутых по «Северному потоку — 2», представляют собой политическую игру и шантаж. По словам представителя Совфеда, противники газопровода вскоре осознают его ценность, а альтернативных способов получения газа у Германии нет. Об этом Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор назвал высказывания о возможности пересмотра соглашений по «Северному потоку — 2» политической игрой и шантажом, который не приведёт к нужному результату. Представители же партии «зелёных» рано или поздно поймут, что ничуть не меньше необходим ФРГ, чем России.

Я думаю, что у нас нет оснований для беспокойства, потому что это в первую очередь нужно немецкому потребителю. Мы найдем, кому продать газ, если Германия откажется, а вот у немцев останется не так много вариантов стабильного получения голубого топлива, — заявил политик.

Ранее представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф заявил, что не исключает пересмотра соглашений с Россией по «Северному потоку — 2» в случае победы на выборах партии «зелёных». Кроме того, вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ в рамках новой экологической парадигмы.