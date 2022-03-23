В Совфеде предрекли Евросоюзу голод на фоне экономической войны с Россией
Сенатор Климов предрёк Евросоюзу голод на фоне экономической войны с Россией
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
08:58, 24 марта 2022
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Введённые Евросоюзом антироссийские санкции в первую очередь навредят самому ЕС, считает сенатор Андрей Климов. По его мнению, объявленная России экономическая война может привести к голоду и огромному росту цен в Европе, пишет URA.RU.
Климов отметил, что Евросоюз только принял решение отключиться от российских ресурсов, как там сразу же поднялись цены. Россия даже ещё ничего не сделала. Он пояснил, что проблемы у ЕС начались ещё задолго до конфликта на Украине. После выхода Великобритании из союза сообщество лишилось примерно пятой части своего потенциала, а современная ситуация с санкциями только усугубила проблему.
Евросоюз, оставшийся без своей части, теперь зашил себе глаза, заткнул уши и искусственно создал тромбы в своей кровеносной системе в виде рестрикций. Его кровеносная система уже начинает давать непредсказуемый сбой. Повторюсь: мы ещё ничего не сделали, а они с собой уже такое сотворили, — сказал сенатор.