В Совфеде предрекли Евросоюзу голод на фоне экономической войны с Россией

Платёжная система Western Union прекратила проведение денежных переводов в России с 24 марта. Как пишет «Коммерсант», с 1 апреля будет приостановлена возможность проведения операций внутри России, компания будет осуществлять только трансграничные переводы.

Решение было принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских операций, — говорится в сообщении. Ранее компания сообщила, что все её обязательства перед партнёрами, подрядчиками и клиентами будут выполнены в полном...