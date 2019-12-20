https://static.news.ru/photo/fcc36da2-249c-11ea-a332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты лукавят и выдают желаемое за действительное, когда рассказывают о благодарности европейских политиков за санкции против подрядчиков газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, утверждения американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о «положительных голосах со всех сторон не соответствуют действительности».

Все ведущие дипломаты крупных стран Евросоюза негативно относятся к санкционным мерам Соединённых Штатов, — цитирует Цекова RT.

Он подчеркнул, что политики ведущих стран Евросоюза, в том числе и Германии, публично высказывают противоположное Гренеллу мнение.

Ранее, как писал NEWS.ru, Гренелл рассказал о реакции стран ЕС на введение новых санкций США. Он утверждал, что дипломаты ряда стран поблагодарили Штаты и назвали их действия «проевропейским решением».