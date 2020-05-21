В Совфеде предложили расширить уголовную ответственность за серые зарплаты

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Курс американского доллара на открытии торгов МосБиржи упал по отношению к российскому рублю на 0,2% и достиг отметки в 70,83 рубля за единицу. Последний раз валюта США дешевела ниже 71 рубля 10 марта 2020 года.

Стоимость евро, впервые с 6 марта 2020 года, опускается ниже отметки в 78 рублей за единицу — до уровня 77,75 рубля. Индекс РТС во время торговых операций на МосБирже увеличился...