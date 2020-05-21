В Совфеде предложили расширить уголовную ответственность за серые зарплаты

За выплату так называемых серых зарплат могут ввести уголовную ответственность независимо от суммы, предложенной работнику «в конверте». С такой инициативой выступил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов.
Своё предложение сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики,
Артамонов предложил «привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат». Сейчас наказание предусмотрено только для тех предприятий, где выплачивают серые зарплаты в размере от 100 тысяч рублей.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил представить общенациональный план действий к 1 июня.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен