В Совфеде предложили повысить пенсии на 20–30%

Учитывая рост цен на продукты и товары первой необходимости, в России следует весной провести индексацию пенсий. Они должны быть повышены на 20–30%. Такого мнения придерживается зампредседателя комитета Совфеда по экономике Иван Абрамов, его слова приводит РИА Новости.

Нужно помочь людям, у них нет других источников доходов, — сказал сенатор.

Средства на повышение пенсий он предлагает взять из Фонда национального благосостояния. Кроме того, по словам Абрамова, власти могут обратиться за помощью к компаниям, которые зарабатывают «миллиарды долларов» на продаже природных богатств. Он отметил, что сейчас доходы этих компаний «просели», но в будущем ситуация улучшится, поскольку с Россией «по-прежнему хотят торговать две трети мира».

Президент РФ Владимир Путин 8 марта подписал закон, содержащий комплекс мер, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в условиях антироссийских санкций. В нём, в частности, предусмотрено, что правительство может проводить дополнительную индексацию страховых пенсий и доплат к пенсиям в течение 2022 года.

В Госдуме ранее заявили о планах кабмина проиндексировать социальные выплаты пенсионерам и детям. Член комитета по соцполитике Екатерина Стенякина рассказала, что тема находится на обсуждении. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, заверил, что власти уделят пристальное внимание вопросу выплат пенсионерам и растущей инфляции.