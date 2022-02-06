В Совфеде предложили ограничить права компаний с иностранным участием

Зампредседателя комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов предложил внести изменения в Гражданский кодекс, которые смогут ограничивать в правах юридические лица, если в их руководстве есть иностранные компании или граждане, а также люди, не имеющие гражданства, передаёт РБК. Целью такой меры является обеспечение «обороноспособности и безопасности государства (включая повышение уровня технологической, информационной и экономической устойчивости)».

Инициатива Долгова предполагает поправки в пункт 2 статьи 49 Гражданского кодекса. Сейчас положение позволяет ограничивать юрлица в правах «лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом». В пояснительной записке отмечается, что иностранные компании могут приобретать российские производства для вывода продукции на рынок РФ, при этом часто это происходит в отраслях, где введён ряд ограничений на использование иностранной высокотехнологичной продукции и технологий.

Указанная ситуация может негативным образом влиять в целом на уровень обеспечения обороноспособности и безопасности государства, включая технологическую, информационную и экономическую устойчивость государства, — говорится в записке.

Отмечается, что инициатива должна помочь снизить «возможность воздействия из-за рубежа на отечественные компании в сфере производства информационных технологий и высокотехнологичного оборудования». Как заявил РБК автор законопроекта, он может использоваться в любой сфере экономики. По его словам, норма может регулировать как рынок металлургии, так и торговые сети.

За последнее время мы все видели в СМИ, каким образом происходило манипулирование ценами на арматуру и продукты питания компаниями с головными офисами в иностранных юрисдикциях. Такое безответственное поведение фактически создаёт перекосы и повышает риски экономической безопасности в отдельных секторах экономики. В конечном счёте ценовые манипуляции бьют по кошелькам граждан и по государственному бюджету, прежде всего при возведении социальных объектов, — сказал Долгов.

Сенатор запросил отзывы на законопроект у Минэкономразвития, Минюста и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В Минюсте инициативу оценили отрицательно. Там отметили, что предлагаемые ограничения идут вразрез с Конституцией, создают риски для российских компаний с участием иностранцев и в целом могут привести к ухудшению инвестиционного климата в стране.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов. Согласно документу, иностранные компании должны создать в России филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которым надлежит в полном объёме представлять интересы головных компаний. Одновременно они станут главным каналом взаимодействия с регуляторами РФ.