В Совфеде одобрили законопроект о господдержке предприятий

https://static.news.ru/photo/84b10518-9a80-11ea-a34e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Совете Федерации РФ 19 мая одобрили проект о поправках в законодательство, которые направлены на обеспечение массовой и оперативной поддержки государством российских предприятий в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Правки внесут в Бюджетный кодекс. Правительство страны будет наделено полномочиями в области принятия решений о предоставлении предприятиям государственных гарантий в 2020 году, которые не были предусмотрены федеральным бюджетом на год. Также финансовая поддержка распространится на плановый период 2021 и 2022 годов. Помощь будет оказана на условиях, отличающихся от установленных программами госгарантий.

Поддержку государство сможет оказывать на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу. Кроме того, БК дополнят статьёй, предусматривающей возможность предоставления государственной гарантии РФ в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких российских юридических лиц, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, возможность предоставления отсрочки по взысканию догов с физлиц и предприятий малого и среднего бизнеса прорабатывает Минюст. Это касается наиболее уязвимых слоёв населения и предприятий, пострадавших от последствий коронавируса.