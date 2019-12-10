https://static.news.ru/photo/07bf54fe-1bfc-11ea-b34a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал опрос Общественной палаты о размере справедливой зарплаты в месяц. Согласно исследованию, более трети жителей России считают, что минимум дохода для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.

Что касается уровня среднего дохода, который бы семью удовлетворил, да, на мой взгляд, где-то от 50 до 60 тыс. рублей на человека — это та приблизительно сумма, которая была бы среднеприемлемой. Но, учитывая географическую разницу и различные климатические условия жизни, я бы эту сумму увеличил на коэффициент с точки зрения нормативов проживания, средств существования для северных территорий, — заявил он в беседе с RT .

По его словам, в целом итоги исследования понятны. Для того чтобы реальная картина была приближена к желаемой, необходимы, по мнению сенатора, определённые условия.

Для этого нужны соответствующие экономические возможности самого государства и тех профессий, которые позволят такие средства зарабатывать, — резюмировал он.

Ранее россияне назвали справедливый, по их мнению, размер МРОТ. Около 35% респондентов считают, что минимальная сумма доходов одного работающего члена семьи должна превышать 50 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше, 31% опрошенных, полагают, что справедливый размер «минималки» может находиться в диапазоне от 40 до 50 тысяч рублей в месяц, ещё 20% назвали сумму в 30–40 тысяч, писал NEWS.ru.