В Совфеде назвали способ снизить стоимость жилья

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов рассказал, как можно контролировать рост цен на жильё в России. Об этом пишет URA.RU.
По его словам, самое главное —
Кроме того, властям стоит продавать землю застройщикам по контрактной цене. Комплексное освоение должно приводить к уменьшению стоимости квадратного метра жилья.
Сенатор также добавил, что Министерство строительства не справилось со стабилизацией цен на жилую недвижимость. Из-за этого государству пришлось запустить льготную ипотеку, которую всё равно опережает рост стоимости жилья.
Как не было доступного жилья, так и нет, — заключил Абрамов.
Ранее сообщалось, что цены на жильё в новостройках Москвы снизятся лишь при сокращении спроса.