https://static.news.ru/photo/fb3a4934-bec3-11eb-bc38-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Польша разочарована продолжающимся строительством «Северного потока — 2» из-за собственных экономических амбиций. Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Для Польши это большой удар — завершение строительства проекта «Северный поток — 2», на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США. В Варшаве понимают, что будет через год, когда постепенно сократится транзит газа через Украину и Польшу и они будут завязаны на «Северном потоке», — заявил Джабаров.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что санкции против «Северного потока — 2» контрпродуктивны для отношений с Европой. Глава Белого дома признал, что проект близок к завершению и ограничительные меры не помешают России достроить газопровод.

Это решение главы Белого дома вызвало боль у Польши, заявил заместитель пресс-секретаря правящей в республике партии «Закон и справедливость» Радослав Фогель. По его словам, в Варшаве считают сохранение ограничительных мер против строительства газопровода необходимым решением. Он убеждён, что Москва воспользуется этим оружием в политических целях. Фогель подчеркнул, что ответственность за эти действия будет лежать на допустивших такое развитие событий.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.