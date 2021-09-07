В Совфеде назвали катастрофой идею Кудрина о приватизации

Предложение главы Счётной палаты Алексея Кудрина о необходимости сократить присутствие государства в экономике в период посткризисного развития не принесёт желаемого результата. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Сенатор назвал идею Кудрина провести приватизацию по старому образцу катастрофой. Он отметил, что приватизация в своё время уже нанесла ущерб экономике страны.

Я не хотел бы политизировать данную ситуацию, но могу сказать о том, что приватизация того старого образца — в спешке, необдуманная, под диктовку Гарвардских ребят, нанесла колоссальнейший ущерб экономике страны, суверенизации страны, финансовой системе, — сообщил Рябухин.

Он призвал тщательно анализировать опыт предыдущих лет и адекватно оценивать эффективность запланированных мероприятий. Рябухин напомнил, что приватизация «ничего положительного не принесла», а сохранить экономику помогли такие элементы госсектора как «Роскосмос», «Газпром», «Росатом» и «Росатомфлот». Как считает сенатор, у Кудрина и Счётной палаты есть «огромный аналитический потенциал», который нужно использовать с ориентировкой на будущие исходы.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что «госсектору пора начать сокращаться». Его большая доля уже сейчас несёт в себе множество рисков, прежде всего связанных с бюрократическими процессами, а также неэффективными способами управления, отметил он. В Госдуме его слова назвали «сказками», подчеркнув недостаточность участия государства в экономике страны.