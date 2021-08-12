В Совфеде назвали эффективный способ борьбы с кредитными мошенниками

В Совете Федерации не исключили внесения номеров ИНН и СНИЛС для более детальной идентификации кредитной истории потенциального банковского заёмщика в качестве эффективной меры борьбы со злоумышленниками. Слова вице-спикера Совфеда Николая Журавлёва приводит ТАСС.

Отмечается, что подобную инициативу могут рассмотреть при подготовке поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании механизма формирования кредитной истории.

Журавлёв также подчеркнул, что уловка с заменой паспорта использовалась мошенниками и ранее. По его мнению, подобная лазейка в законодательстве страны значительно упрощает злоумышленникам доступ к денежным займам.

Схема заёмщиков с плохой кредитной историей, связанная с утерей паспорта и получением кредита по новому документу, не новая. Отсутствие информации о выданных ранее паспортах может дополнительно простимулировать мошенников, — заключил он.

Ранее сообщалось, что мошенники в России смогут легально брать банковские кредиты, несмотря на плохую кредитную историю. Соответствующая лазейка стала возможна за счёт положений Центробанка, вступающих в силу со следующего года, а также действующих постановлений правительства РФ.