В Совфеде хотят передать межрегиональные дороги в федеральную собственность

https://static.news.ru/photo/9088a3c0-452f-11e9-9738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил внести в посткоронавирусный план действий по восстановлению экономики пункт о передаче межрегиональных дорог в федеральную собственность.

По его словам, все дороги федерального значения приведены в нормативное состояние, но региональные трассы находятся под надзором субъектов РФ. Бюджеты большинства из них в настоящее время «проседают», и поэтому они просят предоставить субсидии. Однако, считает глава бюджетного комитета, есть иной путь.

Я предложил передать в федеральную собственность межрегиональные автодороги, с тем, чтобы государство могло заботиться об их состоянии. Это будет серьёзным подспорьем для регионов и позитивно скажется на состоянии самих дорог, — пояснил он.

Артамонов отметил, что реализовать идею можно только после того, как профильные ведомства вынесут положительное заключение, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Артамонов заявил, что все взлётно-посадочные полосы (ВПП) аэродромов, кроме частных, следует передать в федеральную собственность. Это позволит снизить финансовую нагрузку на регионы.