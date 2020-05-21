В Совфеде хотят передать межрегиональные дороги в федеральную собственность

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил внести в посткоронавирусный план действий по восстановлению экономики пункт о передаче межрегиональных дорог в федеральную собственность.
По его словам, все дороги федерального значения приведены в нормативное состояние, но региональные трассы находятся под надзором субъектов РФ. Бюджеты большинства из них в настоящее время «проседают», и поэтому они просят предоставить субсидии. Однако, считает глава бюджетного комитета, есть иной путь.
Я предложил передать в федеральную собственность межрегиональные автодороги, с тем, чтобы государство могло заботиться об их состоянии. Это будет серьёзным подспорьем для регионов и позитивно скажется на состоянии самих дорог, — пояснил он.
Артамонов отметил, что реализовать идею можно только после того, как профильные ведомства вынесут положительное заключение,
Как писал NEWS.ru, ранее Артамонов заявил, что все взлётно-посадочные полосы (ВПП) аэродромов, кроме частных, следует передать в федеральную собственность. Это позволит снизить финансовую нагрузку на регионы.
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