https://static.news.ru/photo/032f795e-e2c8-11e9-b07f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Jäkel/Global Look Press

Россия и США ведут конструктивный и плодотворный диалог по вопросам развития Арктики, в том числе по линии своих Советов безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов.

По его словам, стороны создали солидную базу для взаимодействия. Это будет способствовать укреплению безопасности в регионе и может стать основой сотрудничества Москвы и Вашингтона и на других направлениях, отметил политик в интервью « Российской газете ».

Сейчас идёт успешная работа над совершенствованием договорно-правовой базы в сфере безопасности судоходства, рыболовства, научного сотрудничества, уточнил он.

Американцы от такого диалога не отказываются. В частности, представители США регулярно принимают участие в работе международных встреч, проводимых под эгидой Совета безопасности России, — рассказал Аверьянов.

Очередным таким мероприятием станет форум представителей Арктического совета. Он пройдёт с 30 сентября по 2 октября на борту теплохода, который проследует из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно.

Ранее, как писал News.ru, Глава Роснедр Евгений Киселёв назвал «несладкими» остатки российской части арктического шельфа, где ещё не распределены лицензии. По его словам, ведомство не считает этот район перспективным для добычи углеводородов.