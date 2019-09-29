https://static.news.ru/photo/9005a2a0-7116-11e9-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russell Millner/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Российской Федерации открыты для эффективного диалога с другими государствами по развитию арктических территорий. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности страны Юрий Аверьянов.

Арктика — очень непростой регион, и ЧС там на порядок опаснее, чем в любом другом уголке земного шара. Поэтому освоение Арктики в хозяйственных целях невозможно без эффективного международного диалога. Россия для такого диалога открыта, — рассказал в интервью « Российской газете » представитель Совбеза.

По его словам, стратегия развития арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2020 года предполагает тесное сотрудничество с приарктическими странами. При этом работа в Арктике должна осуществляться с учётом национальных интересов региональных государств.

Ранее News.ru писал, что посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил о намерении страны стать арктическим игроком. Заявление было сделано во время его визита на архипелаг Шпицберген. По словам посла, одной из основных целей его приезда было подтверждение намерений двух стран активизировать сотрудничество по арктическим вопросам.

В Совете Федерации назвали это заявление пустой болтовнёй украинских дипломатов. Там отметили, что такой сценарий теоретически возможен, но только при условии, что Украина будет партнёром России.