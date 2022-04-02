В Совбезе рассказали о наращивании США поставок нефти из России

США заставили своих европейских партнёров ввести санкции против России, а сами наращивают импорт нефти из РФ, заявил в интервью «Комсомольской правде» заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов. По его мнению, ЕС следует ожидать и других подобных «сюрпризов» от Вашингтона.

США <...> не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок «черного золота» на 43% до 100 тысяч баррелей в сутки, — сказал Попов.

Он также отметил, что американские власти разрешили свои компаниям ввозить из России минеральные удобрения, признав их товарами первой необходимости. При этом США не разрешают принять аналогичные меры своим европейским партнёрам.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что власти США намерены выделять ежедневно по 1 млн баррелей нефти из стратегических запасов из-за дефицита топлива на внутреннем рынке и роста цен на бензин. В общей сложности планируется выделить 180 млн баррелей.

Президент США Джо Байден подтвердил эту информацию. Рост цент на бензин он назвал «подорожанием Путина», хотя и признал, что стоимость топлива начала повышаться ещё до начала российской спецоперации на Украине.