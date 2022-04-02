Словакия согласилась оплачивать российский газ в рублях

Словакия закупает у России порядка 85% необходимого ей газа. Поставки топлива в страну остановить нельзя, поэтому Братислава согласна платить за него в рублях, заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик в эфире национального телевидения.

Поставки газа нельзя остановить. <...> Если есть условие платить рублём, то платим рублём, — сказал он.

Министр добавил, что в ситуации с газом страны ЕС должны действовать совместно и искать общее решение. На это есть порядка шести недель. При этом он подчеркнул, что Словакию нельзя отрезать от газа.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал шантажом требование России оплачивать поставки газа в рублях. По его мнению, таким образом Москва хочет нарушить санкции Евросоюза, введённые из-за ситуации на Украине. Политик призвал другие страны сообщества не поддаваться шантажу и не ослаблять ограничения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия вела оплату за газ в рублях не для того, чтобы «щёлкнуть кому-то по носу» или усложнить жизнь странам Запада, а с целью обезопасить торговлю и сохранить валюту, полученную за топливо ранее.

Россия сделала предложение европейским покупателям российского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Компании из «недружественных стран» (ЕС и несколько других западных государств) должны открыть счета в уполномоченном банке, которым выбран Газпромбанк. Речь идёт о двух специальных счетах типа К — рублёвом и валютном. Оплата производится с помощью перевода евро или долларов на валютный счёт. Затем банк продаёт эту валюту на Московской Бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счёт иностранного покупателя.