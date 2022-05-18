В «Сколково» проведут юбилейную конференцию Startup Village

25 и 26 мая состоится X Международная технологическая конференция Startup Village. В Инновационном центре «Сколково» основатели стартапов встретятся с менторами и инвесторами, корпорациями, учёными и представителями власти со всей России. В этом году конференция охватит темы, связанные с вызовами, которые стоят перед российским технологическим бизнесом: от импортозамещения и технологического суверенитета до привлечения инвестиций в ИТ-отрасль и поддержки стартапов, говорится в сообщении организаторов мероприятия, поступившем в NEWS.ru.

Юбилейная стартап-конференция будет посвящена теме Rethinking innovation — развитию технологического бизнеса в России через гармоничный диалог между стартапами, корпорациями, наукой и государством. Наряду с переосмыслением инновационной повестки целью Startup Village 2022 станет поиск технологий выживания, необходимых бизнесу в условиях неопределённости.

Участники обсудят актуальные темы, которые помогут стартапам и разработчикам сориентироваться в новой реальности. Среди самых острых — вопросы восстановления цепочек поставок, ESG-повестки, предотвращения оттока и удержания человеческого капитала, ускоренного внедрения научных разработок, работы с данными в различных индустриях.

В рамках деловой программы состоится более 60 интерактивных сессий. Речь пойдёт о становлении новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практику.

В числе спикеров: основатель и президент компании Superjob Алексей Захаров, генеральный директор Корпорации «МСП» Александр Исаевич, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния, генеральный директор компании Whoosh Дмитрий Чуйко, эксперт в карьерном консультировании Алёна Владимирская, а также представители Фонда «Сколково» и другие.

Более 150 стартапов примут участие в офлайн-выставке Startup Bazaar. Российские команды представят перспективные технологические проекты на стадии от прототипа до готового продукта. Экспонаты можно будет протестировать, а также познакомиться и пообщаться с авторами идей.

На питч-сессии Pitch & Go и Mentor hours предприниматели презентуют разработки менторам, а наставники поделятся советами о том, как эффективно выстраивать бизнес-процессы в условиях неопределённости, повысить инвестиционную привлекательность и масштабировать проекты.