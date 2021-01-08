Шведское СМИ опасается начала газовой войны из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/381494b8-53d0-11eb-a72b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Победа Джо Байдена на выборах президента США может привести к эскалации газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за «Северного потока — 2», сообщили в газете Svenska Dagbladet.

Согласно материалу шведского издания, вступление демократа в должность не предвещает изменений в отношении Вашингтона к российскому проекту.

Скорее наоборот: Джо Байден, если это возможно, даже более жёсткий противник, чем Дональд Трамп, — подчеркнули журналисты.

Авторы статьи напомнили, что занимая пост вице-президента, Байден заявлял, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа «станет ещё более зависимой» от газа из России. По его словам, лучшей альтернативой являются поставки американского сжиженного природного газа.

По словам журналистов, для Швеции вопрос «Северного потока — 2» уже решён, так как в июне 2018 года правительство согласовало прокладку газопровода через шведскую экономическую зону. При этом на уровне ЕС, отметили сотрудники Svenska Dagbladet, данный вопрос вызывает политические споры на фоне угрозы санкций со стороны Соединённых Штатов. Однако в политическом плане российский проект может рассчитывать на постоянную поддержку немецкого правительства, передаёт «Экономика сегодня».

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявил, что власти Германии по-прежнему считают, что «Северный поток — 2» — это исключительно экономический проект и экстерриториальные санкции США в отношении него недопустимы.