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Компания Apple сообщила, что темпы возвращения в привычный график после китайского Нового года оказались ниже, чем предполагалось ранее. Виной тому стал коронавирус. В связи с этим компания сократит уровень поставок своих смартфонов.

В пресс-службе также сообщили, что работа на территории возобновляется, но медленнее, чем ожидалось. В итоге мы ввиду двух главных факторов не ждём, что нам удастся выполнить прогноз по прибыли за...