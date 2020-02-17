Работающим пенсионерам в России предложили восстановить индексацию пенсий. Соответствующий проект закона внёс в Госдуму член Совета Федерации Василий Иконников.
В пояснительной записке говорится, что документ направлен на восстановление механизма индексации пенсий, действовавшего до 2016 года.
Актуальность представленного законопроекта обусловлена внесением президентом Российской Федерации поправок в Конституцию, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий, — пояснил Иконников.
Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы уже на текущей неделе могут рассмотреть поправку о ежегодной индексации материнского капитала и его выплате за рождение первенца.
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