В Сербии заявили, что российский газ обеспечит энергостабильность страны

https://static.news.ru/photo/c1b100bc-4c1e-11eb-bdc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединительный газопровод (интерконнектор) Болгария — Венгрия, который проходит через Сербию с газом из «Турецкого потока», поможет обеспечить энергетическую стабильность республики, несмотря на давление извне, заявил спикер парламента и экс-глава МИД Ивица Дачич.

По его словам, многие оказывали давление на Сербию, чтобы она не использовала российский газ.

Но это для нас — единственный вариант. Другая опция — сжиженный газ, но цена намного выше нормальной, — подчеркнул он.

Дачич отметил, что политические причины для покупок более дорогого газа в ущерб гражданам и экономике отсутствуют. В настоящее время газопровод является энергетической стабильностью для республики.

Помните, когда у Украины были проблемы с газом, а тогда это было единственное направление, откуда мы получали газ, и тогда были ограничения, что значит меньше газа для хозяйства, граждан, предприятий, — пояснил спикер парламента.

Он добавил, что пуск газа из РФ стал историческим моментом, работа над которым шла «десяток лет», передаёт TV Prva.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Сербии Александр Вучич открыл на территории страны газопровод «Балканский поток», являющийся продолжением «Турецкого потока». Республика начала получать российский газ через Чёрное море, Турцию и Болгарию. Торжественная церемония запуска состоялась на Четвёртой газоизмерительной станции в посёлке Господжинци.

«Турецкий поток» был открыт в январе 2020 года. «Балканский поток» является его веткой, по которой газ поступает в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Участок протянулся на 403 километра, его проектная мощность составляет 13,9 кубометра природного газа в год.