В Сербии захотели заключить новый договор по газу с Россией

Белград как можно скорее должен заключить с Москвой новый договор на поставки газа из-за роста цен на рынке. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич порталу B92, рассказывая о предстоящем визите в Россию.

То, что сейчас цены €795 на TFF (нейтральный индекс цен на газ, Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) недостаточно, хотя и снижены, потому что цена была и €1,2 тысячи. Это ненормальные цены. Вчера в Сербии цена [электричества] была €189 по мегаватту на рынке, производство стоит для нас €52, а народу продаём по €35. Мы должны быстро заключить договор с Россией, эта поездка в Москву имеет для нас огромное значение, — заявил глава Сербии.

Сербский лидер ранее сообщил, что предварительная дата его вcтречи с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 нoября и что он надеется на благоприятную цену на газ для Сeрбии.

По нынешнему контракту Белград получает российский гaз по $270 за тысячу кубометров. Договор истекает в концe года.

Ранее сообщалось, что Сербия считает неприемлемой формулу расчёта стоимости газа, предложенную Россией: с нового года тысяча кубометров топлива будет стоить $790.