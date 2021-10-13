В сентябре ОПЕК увеличила добычу нефти

Добыча нефти странами ОПЕК увеличилась в сентябре на 486 тысяч баррелей в сутки и составила 27,33 млн баррелей в сутки. Таковы данные ежемесячного доклада организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Сильнее всего добыча нефти выросла в Нигерии, Саудовской Аравии и Ираке.

Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 27,33 миллиона баррелей в сутки в сентябре 2021 года, что на 0,49 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Нигерии, Саудовской Аравии и Ираке, — говорится в докладе.

В частности, в Ираке суточный показатель в сентябре увеличился на 84 тысячи баррелей по сравнению с августом, в Саудовской Аравии — на 139 тысяч, в Нигерии — на 156 тысяч.

Также в ОПЕК спрогнозировали ухудшение мирового спроса на нефть в 2021 году. По данным организации, вместо 6 млн баррелей в сутки ожидается рост на 5,8 млн баррелей. Прогноз на 2022 год остался в рамках роста на 4,2 млн баррелей в сутки.

Ранее в ОПЕК сделали прогноз на период востребованности нефти в мире. Согласно опубликованному отчёту, чёрное золото останется наиболее востребованным топливом до 2045 года. По данным за 2020 год, на нефть приходилось почти треть потребления всех энергоносителей. Однако из-за активного внедрения возобновляемых источников энергии влияние нефти будет снижаться.