В Счётной палате заявили о слабой эффективности экологических платежей

Экологические сборы плохо выполняют заложенную в них функцию возмещения вреда природе и имеют признаки налогов, однако включать их в Налоговый кодекс пока не рекомендуется. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные отчёта, подготовленного Счётной палатой.

Три экологических неналоговых сбора слабо выполняют функцию компенсации вреда окружающей среде. К такому выводу пришла Счётная палата в отчёте о результатах исследования системы неналоговых экологических платежей. Речь идёт об экологическом сборе, утилизационном сборе и плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

По итогам 2020 года три экологических платежа принесли в бюджет 382,8 млрд руб. С 2017 года их доля в общем объёме неналоговых доходов выросла почти вдвое — до 8% в прошлом году. Формально они нацелены на снижение негативного воздействия на окружающую среду, но их компенсационная функция слабо реализована на практике. Так, утилизационный сбор выполняет скорее фискальные и регулирующие функции, а понижающие коэффициенты не становятся стимулом для охраны природы. Экологический же сбор платят отнюдь не все потенциальные бизнес-плательщики, к тому же все три платежа в целом имеют признаки налогов.

Счётная палата предлагает усилить компенсационную целевую функцию платежей, что позволит им в большей степени соответствовать понятию фискального сбора или же внести их в Налоговый кодекс, приравняв к налогам. Однако делать это рекомендуется только после подведения итогов реформы системы расширенной ответственности производителей и импортёров (РОП) за утилизацию товаров и упаковки.

Концепция РОП предусматривает, что с 2022 года норматив утилизации упаковки вырастет в пять раз — с нынешних 20% до 100%. Для производителей, использующих вторсырьё, будут предусмотрены понижающие коэффициенты. По прогнозам Минприроды, после вступления реформы в силу сбор средств может вырасти до 136 млрд руб. в год против 3,7 млрд руб. в 2019 году. Однако эксперты отмечают, что это обернётся повышением цен на величину экологического сбора и затрат на утилизацию.

Ранее эксперты заявили, что расширенную ответственность производителей за утилизацию мусора необходимо ввести, чтобы избежать мусорной катастрофы. По их словам, к 2050 году площадь захоронения отходов в России будет сопоставима с пространством, которое занимают целые государства. Эксперты Greenpeace прогнозируют, что если отходы в России не будут утилизировать в промышленных масштабах, то место на полигонах закончится уже к 2024 году.