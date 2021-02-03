В Счётной палате РФ опасаются, что проблема бедности может обостриться

https://static.news.ru/photo/782cec22-661c-11eb-840c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прекращение мер поддержки, введённых в 2020 году, может обострить проблему бедности. Об этом заявила директор департамента Счётной палаты РФ Ольга Самарина.

Те меры, которые в 2020 году были введены, особенно в части поддержки безработных граждан, они прекращают своё действие с 2021 года. Соответственно, проблема бедности может ещё больше обостриться, — цитирует её ТАСС.

Самарина высказала своё мнение на заседании круглого стола на тему «Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан». Она считает, что те меры господдержки, которые были направлены на поддержку населения в 2020 году, не позволили стабилизировать уровень бедности в России.

По данным Счётной палаты, несмотря на широкий комплекс мер поддержки нуждающегося населения, за девять месяцев 2020 года количество граждан РФ с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,6 млн человек.

К сожалению, пока единый согласованный комплекс мер, обеспечивающий вектор роста реальных доходов, снижение уровня бедности, у нас отсутствует, — добавила Самарина.

По словам чиновницы, в России нет даже национального проекта «Борьба с бедностью». Соответственно, политика не систематизирована на уровне документов стратегического планирования.

По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в II квартале 2020 года составила 19,9 млн человек, увеличившись на 1,3 млн человек по сравнению как с II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года. Уровень бедности при этом вырос до 13,5% против 12,7% в II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.

Президент России Владимир Путин обнародовал аналогичную цифру, заявив, что за чертой бедности живут 13,5% граждан России. Он отметил, что к 2030 году власти планируют снизить этот показатель до 6,5%. Он признал, что даже такое количество — плохо, однако пояснил, что приходится «исходить из реалий».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России планирует выделить на программу по снижению уровня бедности в стране около 15,3 трлн рублей в период с 2019 по 2024 год.