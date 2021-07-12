В Счётной палате назвали способ сдержать цены на жильё в РФ

Аудитор Счётной палаты Наталья Трунова заявила, что контрольный орган РФ предложил ограничить выдачу льготной ипотеки. Если одному заёмщику разрешить брать её один раз в жизни, это поможет снизить искусственный спрос на жильё и удешевит недвижимость, отметила аудитор в беседе с РИА Новости.

В настоящее время россияне могут один раз взять дальневосточную и сельскую ипотеку, а также воспользоваться программой поддержки многодетных семей. При этом оформление льготной ипотеки под 7% и семейной ипотеки под 6% не ограничено количеством обращений.

Трунова подчеркнула , что в Счётной палате предлагают ввести ограничения без привязки к месту жительства.

Другой вопрос, что у нас очень ограниченное количество рынков и территорий, куда люди стремятся. Это связано с объективными факторами, динамикой развития отдельных точек, где есть больше возможностей, и с другой стороны — это недоработка наших регионов, о возможностях которых люди не знают. То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит, — считает аудитор.

Ранее стало известно, что в России молодые люди стали реже брать ипотечные кредиты. Банки не спешат выдавать ссуды заёмщикам без кредитной истории. Но это лишь одна из причин «старения» ипотеки. Молодые пары предпочитают обустраивать семейное гнёздышко в съёмном жилье, а одинокие не хотят привязываться к конкретному месту. NEWS.ru разбирался, так ли нужна сегодня ипотека молодым.