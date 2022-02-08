Кудрин решил проверить траты Шойгу, Бортникова и охранников Путина

Счётная палата проведёт проверку трат министра обороны Сергея Шойгу, главы ФСБ Александра Бортникова, а также Федеральной службы охраны РФ (ФСО), которая обеспечивает безопасность президента Владимира Путина, говорится в сообщении на сайте ведомства. СП, возглавляемая Алексеем Кудриным, проанализирует эффективность использования бюджетных средств, которые в том числе направлялись на разработку новых видов оружия и техники.

Счётная палата проанализирует эффективность использования бюджетных денег, которые выделяли для Минобороны на эксплуатацию инфраструктуры, разработку новых видов вооружения и техники, а также оснащение флота. <...> Будут проанализированы траты ФСБ и ФСО на обеспечение информационной безопасности России. Счётная палата рассмотрит затраты Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на приобретение вещевого обеспечения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Счётная палата в 2022 году проверит готовность России к глобальному переходу на углеродную нейтральность. Аудиторы проанализируют долгосрочное влияние этого процесса на российскую экономику, бюджет и рынок труда.

Анализ Счётной палаты будет включать в себя мониторинг возможностей и рисков глобального энергоперехода для российской экономики и определять оптимальные пути для достижения правительственной стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года. Также предполагается оценить влияние декарбонизации мировой экономики на отечественный топливно-энергетический комплекс и исследовать перспективы развития российской атомной отрасли в условиях энергоперехода.