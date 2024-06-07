В Сбере рассказали, осталась ли у РФ проблема с зависшими в Индии деньгами Представитель Сбербанка: проблемы зависших в Индии рупий для России уже нет

Никакой проблемы зависших в Индии рупий, которые Россия должна была получить за свои товары и услуги, больше нет, заявил в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) управляющий филиалом ПАО Сбербанк в Индии Иван Носов, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, существуют некоторые опасения индийских банков относительно вторичных санкций, но почти все платежи проходят без каких-либо трудностей.

Нельзя сказать, что все абсолютно безоблачно, но я заверю вас, что 99% платежей из России в Индию, из Индии в Россию проходят [в течение] от двух часов до одного дня, — заявил Носов.

При этом Носов признал, что некоторые индийские банки, боясь вторичных санкций, опасаются отправлять платежи, но в целом никакой проблемы нет. В том числе потому что Сбербанк активно открывает счета для индийских компаний в своем местном филиале.

Это позволяет избегать сложностей с переводами, — уточнил он.

По словам Носова, основной проблемой для бизнеса являются не логистика и платежи, а «недостаточная информация».

Нам нужно больше рассказывать о возможностях индийского рынка в России, о возможностях российского рынка в Индии, — пояснил он.

Это приведет к росту товарооборота между странами, добавил Носов.

После введения эмбарго на морские поставки российской нефти Россия перенаправила большую часть экспорта на новые рынки. В разы увеличился его объем в Китай и Индию. РФ также начала переходить на расчеты в национальных валютах со своими торговыми партнерами. Но в прошлом году выяснилось, что российские компании не могут воспользоваться рупиями, полученными за поставки нефти в Индию. Если верить западным СМИ, счета в индийских банках просто пополнялись, но дальше эти средства никуда не шли. Bloomberg сообщал, что ежемесячно Россия таким образом накапливала около $1 млрд, но только в индийской валюте. Экс-глава «Открытия» Михаил Задорнов даже предполагал, что «зависшие рупии» могли стать причиной для ослабления рубля летом 2023 года.