В Сбербанке спрогнозировали возможное снижение доходов россиян

Глава Сбербанка, Герман Греф на одной из сессий Восточного экономического форума во Владивостоке спрогнозировал возможное снижение доходов россиян на 14% к 2035 году в случае отсутствия ESG-трансформации. Его слова передают РИА Новости.

Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году — это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть. Если всё будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14%, — признался Греф.

Согласно принципам устойчивого развития ESG (environmental, social, governance), предприятия должны нести экологическую, управленческую и социальную ответственность за деятельность своих компаний. Греф выделил шесть основных рисков «зелёного» перехода для российских фирм: сокращение занятости, проблема моногородов, снижение выручки от экспорта товаров, возможная утрата лидерства России в мировой энергетике из-за смены основных источников топлива, нехватка бюджетных доходов и ряд других проблем, которые могут возникнуть у энергетических компаний при отсутствии перехода на ESG-систему.

Ранее Греф сделал ещё один прогноз: по его словам, объём добычи нефти и газа в России может упасть на 72% к 2050 году.