В Сбербанке сообщили об ажиотажном спросе на ипотеку

https://static.news.ru/photo/fb596c3a-aaa4-11ea-8bda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число поступающих в Сбербанк заявок на иточеные кредиты выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рассказал зампредседателя правления кредитной организации Анатолий Попов.

Представитель банка связал ажиотажный спрос со возможностью получить кредит на льготных условиях. По поручению российского президента Владимира Путина, программа ипотеки по ставке 6,5% на покупку стандартных квартиры в новостройках запущена и будет действовать до 1 ноября 2020 года, при этом ставка сохранится на весь срок кредита.

Количество заявок на первые дни июня, когда народ «вылез из норы» и стал смотреть по сторонам, ровно в два раза больше, чем в прошлом году. Если брать февраль, то у нас на 50% больше заявок. Мы видим, что 1 ноября не за горами, нужно подбирать объект и действовать, — сказал Попов в эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство не планирует продлевать льготную ипотеку под 6,5%.